Войти
ЦАМТО

Истребитель пятого поколения Checkmate получит всеракурсное сопло

567
0
0
Презентация военного самолета Checkmate
Презентация военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 15 июня. Разрабатываемый в России однодвигательный легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate получит всеракурсное сопло, говорится в патенте, опубликованном компанией "Сухой".

"Поворотное реактивное сопло двигателя самолета располагается по оси симметрии фюзеляжа и используется для управления и балансировки в полете, может быть выполненным как отклоняемым только вверх – вниз в вертикальной плоскости, так и всеракурсным", – указывается в документе.

Ранее в мире серийных однодвигательных самолетов с всеракурсным соплом двигателя не выпускалось.

Как пояснили "РИА Новости" в Ростехе, установка такого элемента не только улучшит взлетно-посадочные характеристики, но и обеспечит самолету сверхманевренность.

"Ранее предполагалось оснастить самолет двигателем с управляемым вектором тяги (УВТ) только в вертикальной плоскости. Прежде всего, это необходимо для укороченной дистанции взлета – это одно из требований к полноценным самолетам пятого поколения. Сегодня мы решили добавить опцию по установке двигателя с всеракурсным УВТ по желанию заказчика. Самолет с таким соплом получит маневренность, значительно превосходящую возможности "классических" однодвигательных машин", – сказали "РИА Новости" в корпорации.

В Ростехе добавили, что наличие опции с всеракурсным соплом повысит адаптивность авиационной платформы и позволит конфигурировать самолет в соответствии с пожеланиями заказчика.

Как отмечает агентство, Россия – единственная страна в мире, которая производит серийные двигатели с соплами с всеракурсным управлением вектором тяги. Они ставятся на такие самолеты, как МиГ-29ОВТ, Су-30СМ, Су-35, Су-57.

Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Прототип самолета впервые представили в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Ключевые особенности самолета – малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
МиГ-29ОВТ
ПАК ФА
Су-30
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
10.09.2021
Последний шанс пилота
14.11.2019
"Русские витязи" пересаживаются на Су-35С: как это связано с новой тактикой ВКС
05.09.2011
Главная составляющая МАКСа-2011 – военная
01.09.2011
По следам МАКСа
22.08.2007
Тяга к пятому поколению. Для качественного скачка нужно создавать принципиально новый двигатель
22.08.2007
Cилы небесные. Выбор разработчика двигателя для истребителя пятого поколения затягивается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 11:51
  • 27616
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 11:14
  • 1
«Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении
  • 16.06 10:40
  • 1
Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
  • 16.06 08:22
  • 2
ВСУ намерены сбивать российские беспилотники с помощью литовских антидроновых ружей
  • 16.06 04:30
  • 17
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 16.06 01:25
  • 5
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 15.06 14:34
  • 7
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 15.06 13:38
  • 1
В филиале МПЦ ВС РФ завершает подготовку очередная группа саперов ДНР
  • 15.06 12:18
  • 2
Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада