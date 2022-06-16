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Известия.ru

МО показало работу расчетов зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Минобороны России опубликовало в среду, 15 июля, кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.


Эти ЗРК в ходе спецоперации ведут разведку воздушной обстановки, определяют координаты целей и уничтожают их, включая и украинские беспилотники. Также в Минобороны РФ рассказали, что расчеты пусковых установок «Оса-АКМ» совершают марши в назначенные районы и, заняв огневые позиции, приступают к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне позиций российских войск.

«Основная у нас задача — это прикрытие своих войск от воздушного противника, в частности беспилотные летательные аппараты.‹...› Для данного ракетного комплекса необходим только пологий спуск с берега и соответственно, чтоб был выход из воды. Преодоление дальности не имеет значения, то есть любую реку можно преодолеть. С работой справляемся успешно, все расчеты подготовлены, все справляются с задачами», — рассказал командир дивизиона ЗРК «Оса-АКМ».

Он отметил, что за последние месяцы наблюдается снижение активности украинских беспилотников. По его словам, они стали обходить места, где работают российские зенитно-ракетные комплексы, чтобы избежать потерь.

Днем ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там также рассказали об уничтожении девяти украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях.

13 июня в ведомстве рассказали о работе группы огневой поддержки, обеспечивающей работу боевых вертолетов армейской авиации во время вылетов.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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