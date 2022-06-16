Зеленский рассказал о «болезненных потерях» и "жестоких боях" в Донбассе

Зеленский заявил о «болезненных» потерях ВСУ в Северодонецке и Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ за минувшие сутки понесли «болезненные потери» в Северодонецке и Харьковской области. О «значительных потерях» украинской армии накануне также сообщили в Минобороны России. Где идут бои и как продвигается спецоперация - в материале "Газеты.Ru".

«Жестокие бои» украинских военных

Владимир Зеленский обвинил Россию в «ударе по Львовской и Тернопольской областям». По его словам, украинской противовоздушной обороне все же удалось «подрезать крылья» части «российских ракет».

«Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. Затягивание с его предоставлением не может иметь оправданий. Буду постоянно подчеркивать это, говоря с нашими партнерами. Первые запросы на противоракетные системы мы сделали задолго до полномасштабного вторжения. И на этой неделе будет много разных важных переговоров - и не только с европейскими политиками, которым по силам передать Украине современные противоракетные системы», - приводятся слова Зеленского в его Telegram-канале.

Украинский лидер отметил, что попросил главнокомандующего ВСУ «очень внимательно отнестись» к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части военнослужащих «нет достаточно средств индивидуальной защиты». Он также призвал проверить логистику в армии и распределение ресурсов.

«За прошедшие сутки в битве на Донбассе кардинальных перемен не произошло. Наиболее жестокие бои в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и раньше. Потери, к сожалению, болезненные. Но нужно держаться. Это наше государство. Держаться именно там, в Донбассе, жизненно необходимо. Чем больше потерь несет враг именно там, тем меньше сил у них будет, чтобы продолжать агрессию», - заявил глава государства.

Он добавил, что Украина несет «болезненные потери» и в Харьковской области, где «российская армия пытается усилить свои позиции».

Зеленский заключил, что «ключевая цель» ВСУ на Донбассе - «освобождение Херсона».

Авиаудары российских войск

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что авиация за сутки ликвидировала более 350 украинских военнослужащих. По его словам, высокоточные ракеты большой дальности «Калибр» уничтожили склад боеприпасов на южной окраине Харькова. Кроме того, удалось перехватить украинскую баллистическую ракету «Точка-У» в Харьковской области.

«В ходе специальной военной операции украинская армия продолжает нести значительные потери», - подчеркнул Конашенков.

Он добавил, что в районах боевых действий «участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину». Представитель Минобороны рассказал, что в районе Новомихайловки более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ решили сдаться.

«Занимавшие опорный пункт в районе Зверофермы украинские военнослужащие обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций», - сказал Конашенков.

Но по спинам сдающихся в плен людям открыл огонь заградотряд на бронеавтомобилях, продолжил представитель Минобороны. По его словам, погибли 32 военнослужащих.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинская сторона попросила организовать гуманитарный коридор в Лисичанск для эвакуации женщин, детей и пожилых людей, находящихся на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке.

«С учетом того, что 13 июня 2022 года по распоряжению киевских властей с целью недопущения отступления подразделений территориальной обороны военнослужащими ВСУ взорван последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, проведение безопасной эвакуации в данном направлении не представляется возможным», - отметил Мизинцев.

Он добавил, что отступающие из жилых кварталов Северодонецка украинские военнослужащие «намеренно вывели из города в промышленную зону химического комбината «Азот» сотни мирных граждан, чтобы прикрываться ими как «живым щитом».

В Минобороны также подозревают, что «обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан» - попытка «вывести из окружения уцелевшие подразделения». Однако российская сторона в среду с 8 утра открыла гуманитарный коридор для мирных жителей в сторону подконтрольного города Сватово в Луганской народной республике. В Минобороны также призвали украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азот», сложить оружие и сдаться в плен.

Согласно данным помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, на территории комбината «засели» около 2,5 тысячи военных, из них до 600 человек - иностранные наемники.

Мария Шустрова