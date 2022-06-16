Минобороны РФ подготовило первую группу офицеров для эксплуатации новой стратегической ракеты "Сармат"

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Первая группа офицеров, которым предстоит эксплуатировать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат", завершила обучение в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого, сообщил начальник академии Игорь Афонин.

"В этом году мы уже осуществляем первый выпуск офицеров по эксплуатации нового ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат" с жидкостной тяжёлой ракетой", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

20 апреля Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР "Сармат" с космодрома Плесецк.

"Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет", - сказал президент РФ Владимир Путин 20 апреля после просмотра по видеосвязи успешного испытательного пуска "Сармата".

22 мая глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия в ближайшее время поставит на боевое дежурство около 50 МБР "Сармат". До этого Рогозин заявил, что серийные поставки этих ракет Минобороны РФ планируется начать к концу осени этого года.

Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, корпорация "Роскосмос").

Официально сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Ракета "Сармат" может быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", сообщил 24 апреля командующий РВСН РФ Сергей Каракаев.