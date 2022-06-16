В Роскосмосе пересмотрят Федеральную космическую программу с упором на развитие спутниковой группировки

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В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» сообщают о том, что собираются уже в ближайшее время направить в правительство страны новый (пересмотренный) проект программы по освоению космоса. Речь идёт о Федеральной космической программе.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации, возглавляемой Дмитрием Рогозиным.

В пересмотренной программе основной упор в плане финансирования будет делаться на развитие спутниковой группировки. Подчёркивается, что речь идёт как о гражданских спутниках, так и об аппаратах двойного назначения. В частности, будет существенно усилена спутниковая группировка, занимающаяся дистанционным зондированием Земли, сбором данных метеорологического характера.

При этом «Роскосмос» готов осуществлять ускоренное создание новых спутников, но для этого, как утверждается, необходимо дополнительное финансирование из государственного бюджета.

Добавляется, что Федеральная космическая программа пересматривается в связи со «сложившейся геополитической обстановкой».

Накануне глава Счётной палаты в ходе доклада у президента страны заявил о том, что космическая программа, по анализу ведомства, относится к наименее успешным в стране. По словам Алексея Кудрина, хорошую динамику показали программа в сельском хозяйстве, атомном машиностроении, программа «Доступная среда», а с космической программой – изрядные проблемы в плане её результативности. По словам Кудрина, его ведомство анализирует не только то, сколько средств выделено и реализовано на ту или иную госпрограмму, но и то, есть ли от этой реализации результат, на который изначально делался расчёт.