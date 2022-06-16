«Роскосмос» решил пересмотреть космическую программу

«Роскосмос» в ближайшее время отправит в правительство пересмотренный проект Федеральной космической программы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Пересмотренный проект ставит приоритетом финансирование российской спутниковой группировки гражданского и двойного назначения. В частности, речь идет о метеорологических спутниках и радиолокационных аппаратах дистанционного зондирования Земли. На ускоренное создание новых спутников «Роскосмос» собирается запросить дополнительные бюджетные средства.

В «Роскосмосе» объяснили, что утвержденная Федеральная космическая программа была сбалансирована по разным направлениям, однако ее решили пересмотреть в связи со сложившейся геополитической обстановкой.

14 июня глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что самая неуспешная из государственных программ в России — развитие космической деятельности, После этого руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возмутился оценкой и ответил, что руководитель Счетной палаты в первую очередь должен быть «высококвалифицированным и объективным специалистом, а не профессиональным либералом».

2 июня Рогозин подсчитал, что у России есть около 160 спутников гражданского и военного назначения. При этом, отметил чиновник, весь ресурс «Роскосмоса» задействован в интересах Минобороны, госкорпорация фактически стала частью Вооруженных сил страны.

Ударная волна