Politico указала на трудности с продажей Киеву американских беспилотников

Продажа Киеву американских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle («Серый орел») сопровождается различными трудностями. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

В частности, упоминаются трудности с обучением и логистикой. По мнению источников издания, даже если продажа четырех беспилотников состоится в ближайшие несколько недель, украинские военные, скорее всего, не смогут ими воспользоваться на передовой на протяжении недель или даже месяцев.

Как отметил эксперт Общества вертикальных полетов Дэн Геттингер (Dan Gettinger), для использования Gray Eagle требуется наземная инфраструктура, защищенные каналы связи и оборудование. При этом теоретически операторы могут управлять дронами, находясь за пределами Украины.

Ранее в июне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена решила продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. В свою очередь, военный обозреватель Антон Лавров выразил мнение, что американские ударные БПЛА MQ-1C Gray Eagle не изменят ход спецоперации.

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