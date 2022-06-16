Командир дивизиона ЗРК раскрыл методы работы с комплексом «Оса-АКМ» в Донбассе

Российские военнослужащие активно применяют зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ» в ходе проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса. Комплекс эффективен для разведки воздушной обстановки, оперативного определения координат целей и поражения, в том числе беспилотников. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат в среду, 15 июня, показал, как работает ЗРК.

«Основная у нас задача — это прикрытие своих войск от воздушного противника, в частности беспилотные летательные аппараты. Активность беспилотников за последние месяцы снизилась, подразделения противовоздушной обороны беспилотники стали обходить стороной <…> Для других зенитно-ракетных комплексов, в основном, необходимы понтонные переправы, либо какие-то мосты. Для данного ракетного комплекса необходим только пологий спуск с берега и, соответственно, чтоб был выход из воды. Преодоление дальности не имеет значения, то есть любую реку можно преодолеть. С работой справляемся успешно, все расчеты подготовлены, все справляются с задачами», — рассказывает командир дивизиона ЗРК «Оса-АКМ».

Зенитно-ракетный комплекс несет боевое дежурство по противовоздушной обороне позиций российских войск. В ходе выполнения задач расчет пусковой установки ЗРК «Оса-АКМ» совершил марш на огневые позиции и приступил к разведке воздушной обстановки.

«Оса АКМ» — российский автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс, предназначенный для прикрытия сил и средств мотострелковых и танковых подразделений от воздушных целей противника.

5 апреля Минобороны России опубликовало кадры уничтожения дрона «Байрактар» украинских националистов расчетом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор». В оборонном ведомстве рассказали, что в процессе несения боевого дежурства были обнаружены 20 воздушных целей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».