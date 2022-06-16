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Известия.ru

В Донбассе организовали передвижные хлебозаводы для российских военных

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Министерство обороны России опубликовало кадры организации непрерывного материально-технического обеспечения (МТО) подразделений российских военных в полевых условиях. Для солдат организованы бесперебойное приготовление пищи, выпечка хлеба, помывка, а также ремонт и заправка техники.


Тыловые подразделения Западного военного округа (ЗВО) в ходе специальной военной операции ведут непрерывную работу по обеспечению войск. Особое внимание уделено вопросам предоставления всего необходимого военным, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

В одном из новых районов дислокации российских подразделений были развернуты передвижные механизированные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы и другие объекты МТО. Войска обеспечены всем необходимым, несмотря на достаточно суровый полевой быт. Например, для тех, кто сейчас выполняет боевые задачи на переднем крае, ежедневно выпекается хлеб.

Каждое утро на складе ждут своего часа более пяти центнеров продукции. Этого хватит, чтобы накормить около тысячи военнослужащих. Пекари работают в несколько смен. «Домашний хлеб», который выпекают мастера своего дела, получается свежим, пышным и румяным. Печи не остывают ни на час, как и не остывают котлы полевой кухни. Во всех пунктах размещения повара заботятся о том, чтобы каждый солдат получил полноценное горячее питание.

«Организовано трехразовое питание. При убытии военнослужащих помимо сухих пайков и воды бутилированной выдаем наборы продуктов. Ассортимент составлен полностью так: он богат жирами, белками, углеводами, калориями», — рассказал начальник продовольственной службы Алексей.

Для соблюдения личной гигиены развернуты передвижные полевые бани и летние душевые. Полевой банно-прачечный комплекс оборудован привычной всем техникой. А пока вещи стираются — желающие могут постричься. Все бытовые комплексы мобильные. Это значит, что даже те военнослужащие, которые находятся вдалеке от основных пунктов размещения, смогут в полях воспользоваться всеми удобствами.

Главная задача подразделений материально-технического обеспечения — не нарушать бесперебойных поставок. Когда у военнослужащих есть всё необходимое — ничто не отвлекает от выполнения основных задач. Именно поэтому снабжение — важное звено в армейской цепочке.

26 апреля Минобороны рассказывало, как организуется работа тыловых подразделений Западного военного округа. Тогда сообщалось, что в рамках спецоперации солдат кормят так же, как в повседневной жизни.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Компании
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