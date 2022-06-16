Опровергнуто существование признаков жизни на Венере

Ученые Кембриджского университета в Великобритании опровергли гипотезу о существовании живых организмов, поедающих соединения серы, в атмосфере Венеры. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Вопрос существования жизни на Венере был поднят после того, как астрономы сообщили, что в верхних слоях атмосферы планеты были обнаружены избыточное количество фосфина. На Земле одним из источников фосфина наряду с живыми организмами является вулканическая активность, однако количество действующих вулканов на Венере недостаточно, чтобы объяснить аномалию. Таким образом, некоторые специалисты высказали предположение, что загадочный фосфин может являться признаком жизнедеятельности, несмотря на чрезвычайно экстремальные условия на планете. Кроме фосфина возможным признаком жизни также считается необъяснимое снижение уровня диоксида серы в верхних слоях атмосферы.

Исследователи создали модели биохимических реакций, в которых диоксид серы (SO2) выступает в качестве потенциального источника энергии для жизнедеятельности микроорганизмов. На Земле большая часть атмосферного SO2 образуется в результате вулканических выбросов. На Венере высокие уровни SO2 характерны для нижних слоев облачного покрова, а на больших высотах содержание диоксида серы по неизвестной причине падает.

Как показали модели, метаболические реакции могут приводить к снижению уровня SO2, но только за счет синтеза большого количества побочных продуктов, которые не наблюдаются. Таким образом, нет никаких доказательств того, что в облаках Венеры присутствуют живые организмы, питающиеся серой. Однако результаты не исключают возможности существования жизни на экзопланетах с такими же экстремальными условиями, как на Венере.

Ранее ученые Вашингтонского Университета объяснили, откуда на Венере мог взяться фосфин, который ранее посчитали потенциальным признаком инопланетной жизни. Согласно выводам исследователей, радиотелескопы, зафиксировавшие необычные молекулы в атмосфере соседней планеты, на самом деле обнаружили диоксид серы. Они также показали, что другие специалисты могли случайно занизить количество диоксида серы в верхних слоях венерианской атмосферы.