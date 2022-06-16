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Вестник Мордовии

В России давно создана версия САУ "Мста-С", превосходящая французский CAESAR

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Источник изображения: Фото: uraltransmash.com, "Рособоронэкспорт"

Эта модификация самоходной артиллерийской установки "Мста-С" внешне похожа на базовый образец, но, в то же время, имеются и различия. Главное из них - применение 155-мм орудия с длиной ствола в 52 калибра.

2С19М1-155 может бить обычными осколочно-фугасными снарядом на дистанцию в 30000 м, при применении осколочно-фугасных боеприпасов с газогенератором ERFB ВВ дальность возрастает до 41000 м. Это столько же, сколько у колесной САУ CAESAR из Франции.

Источник изображения: Фото: uraltransmash.com, "Рособоронэкспорт"

Российская машина в настоящее время обладает усовершенствованной аппаратурой управления наведением и огнем с баллистическим вычислителем, аппаратурой топопривязки и ориентирования, спутниковой навигационной системой.

Сообщалось, что для нее создан тепловизионный прицел, позволяющий эффективно действовать ночью и в плохих погодных условиях.

Источник изображения: Фото: uraltransmash.com, "Рособоронэкспорт"

Создатели французской машины также снабдили ее передовой электроникой. Интересно, что у этих самоходок одинаковая скорострельность - 6 - 8 выстрелов в минуту.

Расчет "Мсты" укрыт броней от вражеских пуль и снарядов, а также непогоды, чего не скажешь об экипаже конкурента, который работает открыто. CAESAR, вроде бы, обладает несколько лучшей подвижностью, но это только по хорошим дорогам и в летних условиях.

У нашей САУ больше боекомплект (45 против 18), имеется 12,7-мм закрытая пулеметная установка.

Источник изображения: Фото: uraltransmash.com, "Рособоронэкспорт"

2С19М1-155 предназначалась для экспортных поставок и неоднократно демонстрировалась на различных выставках вооружений.

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Страны
Россия
Франция
Продукция
CAESAR САУ
Мста-С
Компании
РОЭ
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