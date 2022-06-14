ESA одобрило постройку трех зондов для перехвата кометы.

Европейское космическое агентство (ESA) одобрило создание трех космических аппаратов для проекта Comet Interceptor. Они будут запущены в космос в 2029 году и отправятся ко второй точке Лагранжа в системе Солнце — Земля. Там зонды будут поджидать свою цель — комету из внешнего региона Солнечной системы или межзвездный объект, сообщается на сайте агентства.

Исследования ядер комет при помощи космических аппаратов важны с точки зрения понимания механизмов формирования и эволюции подобных тел, их строения, обеспечения планетарной безопасности Земли от потенциально опасных небесных тел, а также установления роли комет в зарождении жизни на молодой Земле. Впервые встреча межпланетного зонда и кометы произошла в 1985 году, когда ISEE-3 пролетел сквозь хвост кометы Джакобини — Циннера, а затем европейский аппарат «Джотто» и советские станции серии «Вега» пролетели мимо кометы Галлея. Всего автоматические аппараты успели посетить к настоящему моменту восемь комет, последней крупной исследовательской программой стала «Розетта», в рамках которой на поверхность ядра кометы Чурюмова — Герасименко был впервые высажен посадочный модуль.

Проект Comet Interceptor был предложен в 2018 году в рамках программы Cosmic Vision и выбран для реализации Европейским космическим агентством в 2019 году. Он относится к категории «быстрых» проектов, которые характеризуются стартовой массой аппарата не более тонны, запуском в качестве попутной полезной нагрузки ракеты-носителя и относительно небольшим временем разработки.

8 июня 2022 года ESA объявило, что завершило фазу оценки проекта, выбрало подрядчиков и перевело его в фазу проектирования и сборки космических аппаратов. Всего будет создано три исследовательских зонда, два из них (под обозначениями А и B2) будут построены ESA, а B1 — Японским аэрокосмическим агентством (JAXA).

Основной зонд A будет нести на себе мультиспектральную камеру, масс-анализатор нейтралов, инфракрасный датчик и инструмент для изучения магнитных полей и пыли в коме кометы. Зонд B1 будет обладать ультрафиолетовой камерой, прибором для изучения плазменной среды и оптической широкоугольной камерой. Зонд B2 будет оснащен камерой, работающей в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах волн, картографом комы кометы и вторым комплектом датчиков для изучения плазменной среды, магнитного поля и пыли в коме.

Ожидается, что зонды будут запущены в космос в 2029 году вместе с космическим телескопом Ariel, после чего направятся ко второй точке Лагранжа в системе Солнце — Земля. Там Comet Interceptor будет ждать свою цель, которой может стать долгопериодическая комета, прибывшая из внешней части Солнечной системы, или межзвездный объект, залетевший в нее извне. Обнаружив цель, зонды направятся к ней и будут всесторонне изучать ядро кометы, кому и хвост с разных точек.

Ранее мы рассказывали о новых результатах наблюдений за загадочной огромной кометой Бернардинелли — Бернштейна, которая летит к Солнцу из облака Оорта и пройдет очередной перигелий в 2031 году.

Александр Войтюк