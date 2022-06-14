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ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

На Курганмашзаводе создан замкнутый цикл модернизации станочного оборудования

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На Курганмашзаводе создан замкнутый цикл модернизации станочного оборудования
На Курганмашзаводе создан замкнутый цикл модернизации станочного оборудования.
Источник изображения: metalinfo.ru

В центре развития перспективных технологий ПАО «Курганмашзавод» запущен в эксплуатацию новый участок с современным станком плазменной резки и листогибочным прессом. Теперь в пределах одного производства можно создать замкнутый цикл капитального ремонта станочного оборудования с элементами модернизации. На новом участке уже изготавливается более 30-ти видов продукции разной конфигурации, сообщает пресс-служба предприятия. - Умная цифровая система организации ремонтного производства – это пилотный проект, который со временем как модель может быть применен в основном производстве, – рассказал исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Петр Тюков. – Современные терминалы, в которых сосредоточены чертежи и документы, планы и графики, обозначена персональная ответственность на каждом этапе работ, централизованный склад, оборудованный цифровой тележкой помогут систематизировать и облегчить работу заводских подразделений. Невозможное – возможное, будущее на пороге.

В 2021 году на Курганмашзаводе собственными силами проведен капитальный ремонт с модернизацией 18 единиц станков и обрабатывающих центров. Экономия предприятия составила более 30 млн рублей, так как цены на ремонт оборудования у подрядных организаций на порядок выше.

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