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Ростех

Ростех и МАИ запустили программу подготовки кадров для промышленной 3D-печати

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Аддитивные технологии
Аддитивные технологии.
Источник изображения: Московский авиационный институт

Центр аддитивных технологий (ЦАТ) Госкорпорации Ростех совместно с Московским авиационным институтом запускают программу подготовки специалистов в области 3D-печати. В первом потоке программу освоят до ста человек, которые получат возможность трудоустройства на площадках ЦАТ в Москве и других регионах России.

Набор на курсы проводится среди студентов вузов и опытных специалистов, желающих повысить квалификацию. На выбор – одна из четырех программ: «Инженер-конструктор по аддитивным технологиям», «Инженер-технолог по аддитивным технологиям», «Онлайн-курс по аддитивным технологиям» и «3D-печать пластиком».

В первом потоке планируется обучить около ста специалистов. Занятия будут проводить ведущие специалисты-практики из Центра аддитивных технологий Ростеха и преподаватели МАИ.

Технологии 3D-печати все шире внедряются в современное авиастроение. Они применяются, например, в опытных двигателях-демонстраторах ПД-35, ВК-650В и ВК-1600В, корпусных деталях для вертолета «Ансат-М», топливной системе двигателя ПД-14 лайнера МС-21 и других разработках авиационного кластера Ростеха.

«С учетом прогноза роста объемов производства мы ясно понимаем, что через два-три года можем столкнуться с дефицитом специалистов в области внедрения и применения аддитивных технологий. Именно для этого совместно с Московским авиационным институтом запущен образовательный проект. Он направлен на повышение квалификации действующих сотрудников предприятий и формирование когорты новых специалистов из числа слушателей», – сказал генеральный директор ЦАТ Ростеха Владислав Кочкуров.

Старт программы назначен на июль 2022 года. Продолжительность обучения варьируется от 14 до 30 дней. В конце каждого учебного блока предусмотрены промежуточная аттестация и итоговый экзамен по окончании курса. После завершения обучения слушатели получат удостоверение государственного образца.

«В современном мире востребованы комплексные специалисты, способные не просто «вырастить» деталь, но и организовать работу по моделированию и топологической оптимизации конструкции, технологическому проектированию аддитивного производства, испытаниям и подтверждению характеристик для постановки на серийное изделие. На это и направлены программы подготовки МАИ», – отметил директор Дирекции перспективных образовательных программ МАИ Дмитрий Кайсин.

ЦАТ Ростеха обладает лицензией Минпромторга России на серийную 3D-печать авиационных изделий. Это первое и единственное на сегодняшний день российское предприятие, подтвердившее свои компетенции по массовой промышленной 3D-печати в интересах авиационной индустрии.

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