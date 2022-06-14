Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу

Вице-премьер РФ напомнил, что ежедневно Минобороны России докладывает о поражении объектов ВСУ высокоточным оружием

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ведущие предприятия, которые производят высокоточное вооружение, работают "не покладая рук". Об этом в понедельник заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу РБК.

Он напомнил, что ежедневно Минобороны России докладывает о поражении объектов ВСУ высокоточным оружием. "Промышленность ритмично поставляет нашим вооруженным силам, восполняет необходимые запасы. Ведущие предприятия, которые производят это вооружение, перешли на интенсивную работу, работают не покладая рук", - сказал Борисов.