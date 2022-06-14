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ТАСС

Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу

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Представленная АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции Международного Военно-технического форума "Армия-2021" малогабаритная авиационная крылатая ракета, заявленная как "малогабаритное многоцелевое авиационное средство поражен
Представленная АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции Международного Военно-технического форума "Армия-2021" малогабаритная авиационная крылатая ракета, заявленная как "малогабаритное многоцелевое авиационное средство поражения" Х-50. Кубинка, 22.08.2021.
Источник изображения: Михаил Жердев

Вице-премьер РФ напомнил, что ежедневно Минобороны России докладывает о поражении объектов ВСУ высокоточным оружием

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ведущие предприятия, которые производят высокоточное вооружение, работают "не покладая рук". Об этом в понедельник заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу РБК.

Он напомнил, что ежедневно Минобороны России докладывает о поражении объектов ВСУ высокоточным оружием. "Промышленность ритмично поставляет нашим вооруженным силам, восполняет необходимые запасы. Ведущие предприятия, которые производят это вооружение, перешли на интенсивную работу, работают не покладая рук", - сказал Борисов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
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14.06.2022 14:33
Цитата, под фото
Представленная АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции Международного Военно-технического форума "Армия-2021" малогабаритная авиационная крылатая ракета, заявленная как "малогабаритное многоцелевое авиационное средство поражения" Х-50. Кубинка, 22.08.2021.
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