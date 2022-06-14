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ТАСС

Борисов заявил, что российские ударные беспилотники смогут нести противокорбельные ракеты

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Беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У»
Беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Вице-премьер подчеркнул, что по своей грузоподъемности и возможностям российские современные беспилотные средства "Иноходец" и "Альтиус" позволяют брать такую полезную нагрузку и работать

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российские ударные беспилотники "Иноходец", "Альтиус" необходимо совместить с противокорабельными ракетами. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу РБК.

"Боевая эффективность этого беспилотника определяется скорее не техническими параметрами самого беспилотного средства, а той полезной нагрузкой, которую он способен нести. Речь ведется о противокорабельной ракете на дальность 300 километров. У нас подобные авиационные средства поражения есть. Их нужно "поженить" с беспилотными средствами", - сказал Борисов, отвечая на вопрос о турецком ударном беспилотнике Bayraktar Akinci.

Борисов подчеркнул, что по своей грузоподъемности и возможностям российские современные беспилотные средства "Иноходец" и "Альтиус" позволяют брать такую полезную нагрузку и работать. "Они находятся на финальной стадии и выводятся сегодня на серийное производство. Ну, с небольшим отставанием мы, конечно, эту брешь закроем", - сообщил Борисов.

Он также упомянул беспилотник "Охотник", который, по его словам, будет опережать свое время. "Он имеет уникальные характеристики, малую заметность, огромную дальность, хорошую боевую нагрузку может нести".

"Альтиус" - проект тяжелого беспилотника большой дальности и продолжительности полета. Он способен нести различную полезную нагрузку, в том числе и комплекс вооружения.

"Иноходец" - российский средневысотный БЛА большой продолжительности полета разработки компании "Кронштадт". Предусматривается, что он будет нести до четырех ракет класса "воздух - земля". Максимальная масса боевой нагрузки дрона - до 250 кг.

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Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БПЛА
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