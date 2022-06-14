Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни

Отчетливо видно, что новый танк имеет обитаемую башню. Это вызывает вопрос о том, насколько его можно отнести к новому поколению танков: машины с обитаемой башней неизбежно должны быть, в сравнении с аналогами с необитаемой башней, либо массивнее, либо хуже защищены.

В последний раз немецкий танк получал имя «Пантера» в 1940-х, во времена Второй мировой войны, причем вооружение для него разрабатывал Rheinmetall-Borsig — предшественник разработчика и нынешней новинки.

На международной выставке Eurosatory 2022, которая проходит с 13 по 17 июня в Париже, официально представили новый основной боевой танк от Rheinmetall — KF51 Panther. KF значит «Kettenfahrzeug» (гусеничное транспортное средство). Какой-либо конкретной информации о новинке не так много: нет никаких данных о заключенных контрактах, параметрах брони и бронепробиваемости машины.

Тем не менее общее описание танка от производителя серьезно напоминает другой основной танк, представленный несколько лет назад в совсем другой стране. Несмотря на это, в специальной брошюре, посвященной новой «Пантере», Rheinmetall считает ее фактором, меняющим правила игры.

Рекламное видео нового танка / ©Rheinmetall

Ключевой особенностью нового танка называют 130-миллиметровую пушку. Впервые для немецких (да и вообще серьезных западных) танков речь идет о калибре больше 120 миллиметров. Ранее самой мощной западной пушкой была Rheinmetall Rh-120 (c длиной ствола в 55 калибров), стоящая на «Леопард-2» и «Абрамсах» (лицензионный вариант). Новое 130-миллиметровое орудие формально представили еще на Eurosatory в 2016 году, в ответ на появление данных о российском танке «Армата». Последняя вооружена пушкой 2А82, энергия выстрела которой на 17% выше, чем у Rheinmetall Rh-120/L55.

Кроме того, российская пушка оснащена полноценным автоматом заряжания, отсутствующим на серийных современных немецких и американских танках (в ее автомат загружено 32 снаряда). А вот новое немецкое 130-миллиметровое орудие превосходит энергию Rh-120/L55 уже на 50% — то есть примерно на 30% мощнее российской 2А82. Вес 130-миллиметровой пушки (с вспомогательными системами) — 3000 килограммов, а 2А82 — 2700 килограммов. Впервые для немецкого танкостроения пушка имеет полноценный автомат заряжания, куда загружено 20 снарядов (после их окончания остальной боекомплект надо загружать в автомат вручную).

Фото с выставки Eurosatory 2022. Пусковая беспилотника-камикадзе HERO 120 на танке нового типа. Каждый такой дрон может летать до 60 минут на удалении до 40 километров от запустившего его танка. Масса боевой части БЛА 3,5 килограмма, он может поражать бронетехнику и окопанные огневые точки противника Источник изображения: Rheinmetall

В отличие от «Арматы», «Пантера KF51» имеет спаренный с пушкой пулемет калибра 12,7 миллиметра. Российский танк оснащен пулеметом калибра 7,62 миллиметра в отдельной подвижной автоматизированной установке над основной частью башни.

Немецкий производитель упоминает, что на его машину можно установить вспомогательное дистанционно управляемое вооружение. Конкретно в экземпляре на выставке это пулемет калибра 7,62 миллиметра. Также упоминается, что в башню можно интегрировать систему для пуска ударного беспилотника-камикадзе HERO 120.

Необитаемая башня танка Т-14 на платформе «Армата» Источник изображения: Wikimeda Commoms

Танк имеет не только пассивную защиту (броня), но и реактивную (вероятно, динамическую броню, интегрированную в корпус, как у «Арматы»), а также некую «активную защиту». Причем последняя может применяться против бронебойных снарядов.

Скорее всего, речь идет о каком-то аналоге «ударного ядра». Вероятно, это вариация на тему «Афганита» — комплекса активной защиты «Арматы», способной в том числе сбивать в воздухе подкалиберные снаряды противника, летящие к танку.

Поскольку танк имеет автоматизированное заряжание, его базовый экипаж — три человека, хотя Rheinmetall отмечает возможность нахождения четвертого человека — например, для управления бортовым беспилотником.

Вид с одного из рабочих мест экипажа танка «Пантера KF51» Источник изображения: Rheinmetall

Согласно информации от компании, вес танка — 59 тонн, запас хода на одной заправке — 500 километров. То есть он на шесть тонн тяжелее российского аналога, но имеет такой же запас хода.

Фирма-разработчик утверждает, что KF51 — первый представитель нового поколения боевых машин. Однако из ее описания крайне сложно понять, какие именно черты танка «Пантера KF51» не имеет «Армата». Различия между ними, впрочем, есть: если у российского танка башня необитаема (что заметно по ее малому размеру), а экипаж находится в отдельном отсеке за лобовой бронеплитой, то немецкая машина имеет обычную компоновку и стандартное размещение экипажа с обитаемой башней, известные с Первой мировой.