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Интерфакс-АВН

Балтфлот РФ сообщил об учениях с электронными пусками ракет береговых комплексов "Бал"

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Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бал"
Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бал".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели учения на Балтике с электронными пусками ракет береговых комплексов "Бал" по десантным кораблям условного противника, сообщила пресс-служба Балтфлота РФ в понедельник.

"В рамках оперативного учения Балтийского флота расчёты берегового ракетного комплекса "Бал" Балтийского флота отработали нанесение ударов по надводным кораблям", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Личный состав комплексов отработал развертывание пусковых установок, маскировку машин, организацию охраны колонн на марше и в позиционных районах, применяя в том числе беспилотные летательные аппараты", - сообщил Балтфлот.

Военные заявили, что по замыслу учения, комплексы "Бал" уничтожили отряд десантных кораблей условного противника.

"В учении было задействовано более 100 военнослужащих, порядка 20 единиц военной и специальной техники", - сообщил Балтфлот.

Комплекс "Бал" включается в состав сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. "Бал" оснащается противокорабельной ракетой Х-35 (3М24). Дальность поражения - 120 км с ракетой Х-35Э, с ракетой Х-35У - 260 км.

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Страны
Россия
Продукция
Х-35
Проекты
БФ
Военные учения
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