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Военное обозрение

Литва намерена закупить французские 155-мм самоходные гаубицы CAESAR

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Источник изображения: topwar.ru

Литва намерена вооружиться французскими 155-мм самоходными гаубицами CAESAR. Договор о намерениях сторон планируется подписать в рамках стартующей в Париже международной выставки вооружений и военной техники сухопутных войск Eurosatory. Выставка пройдет с 13 по 17 июня.

О планах Литвы приобрести неназванное количество французских колесных САУ сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, анонсировавший личную встречу с литовским коллегой Анушаускасом в кулуарах выставки в Париже. Именно на встрече и будет подписано письмо о намерениях.

Я встречаюсь сегодня с моим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, который приезжает в Париж на выставку Eurosatory. Наши связи в области обороны прочны: по такому случаю будет подписано письмо о намерениях на приобретение Литвой артиллерийских систем CAESAR

- заявил Лекорню.

Анушаускас, в свою очередь, подтвердил планы подписать письмо о намерениях, но другие подробности возможной сделки озвучивать не стал.

САУ CAESAR — 155-мм самоходная колесная артиллерийская установка разработки GIAT Industries. Серийно производится с 2007 года. Возимый боезапас САУ – 18 снарядов, скорострельность – 6 выстрелов в минуту. Гаубица способна применять всю номенклатуру 155-мм артиллерийских боеприпасов стран НАТО.

Ранее французы поставили 12 155-мм САУ CAESAR Украине, также проведя обучение применению самоходных гаубиц украинских артиллеристов. ВСУ уже применили САУ CAESAR для обстрела Донецка.

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