Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов

№2

ID: 1949 14.06.2022 17:16

Серийное производство Су-57 с новым двигателем стартует в 2025. До этого надо будет выпустить ограниченную партию. Когда делали первые Су-57 не было речи об "Охотнике", Су-75. Теперь надо как то распределять промышленные мощности. Но что ещё понятно - те кто видел уровень технологий в Комсомольске понимает, что там часть технологического оборудования явно использует западные технологии. Полагаю, что импортозамещение потребуется не только и не столько в изделиях, сколько на самих линиях изготовления и сборки. Буду рад ошибиться))