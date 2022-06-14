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РИА Новости

Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская промышленность не допустит срыва сроков поставки истребителей Су-57 российской армии, а также сроков разработки истребителя Checkmate, сообщил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

"Нет, наверное не будет, потому что в этих разработках участие импорта ограничено, практически нет. Все основные узлы и агрегаты делаются на отечественных решениях" , - сказал Борисов, отвечая на вопрос вероятности срыва сроков по программам Су-57 и Checkmate.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Персоны
Борисов Юрий
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2 комментария
№1
14.06.2022 11:19
Какие там срывы, 10 штук за год по любому сделают, а не успеют из опытной партии полу-макет покажут, потом заменят...
-1
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№2
14.06.2022 17:16
Серийное производство Су-57 с новым двигателем стартует в 2025. До этого надо будет выпустить ограниченную партию. Когда делали первые Су-57 не было речи об "Охотнике", Су-75. Теперь надо как то распределять промышленные мощности. Но что ещё понятно - те кто видел уровень технологий в Комсомольске понимает, что там часть технологического оборудования явно использует западные технологии. Полагаю, что импортозамещение потребуется не только и не столько в изделиях, сколько на самих линиях изготовления и сборки. Буду рад ошибиться))
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