Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская промышленность не допустит срыва сроков поставки истребителей Су-57 российской армии, а также сроков разработки истребителя Checkmate, сообщил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.
"Нет, наверное не будет, потому что в этих разработках участие импорта ограничено, практически нет. Все основные узлы и агрегаты делаются на отечественных решениях" , - сказал Борисов, отвечая на вопрос вероятности срыва сроков по программам Су-57 и Checkmate.