Балтийский флот на учениях уничтожил "Калибрами" корабли условного врага

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Группировка ракетных кораблей Балтийского флота в рамках оперативных учений отработала уничтожение кораблей условного противника и береговых целей крылатыми ракетами "Калибр", сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота.

"В морских полигонах Балтийского флота корабельные ударные группы в составе малых ракетных кораблей "Мытищи", "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол" выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами "Калибр" по мишеням, имитирующим отряды боевых кораблей условного противника, а также по береговым объектам условного противника, расположенным на значительном удалении от кораблей", - сообщили на флоте.

Ранее в ходе выполнения задач учений экипажи отработали борьбу за живучесть, противодиверсионную оборону во время стоянки на незащищенном рейде, взаимодействие и связь между кораблями, элементы совместного плавания.