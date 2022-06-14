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РИА Новости

Балтийский флот на учениях уничтожил "Калибрами" корабли условного врага

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Малые ракетные корабли на учениях
Малые ракетные корабли на учениях.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Группировка ракетных кораблей Балтийского флота в рамках оперативных учений отработала уничтожение кораблей условного противника и береговых целей крылатыми ракетами "Калибр", сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота.

"В морских полигонах Балтийского флота корабельные ударные группы в составе малых ракетных кораблей "Мытищи", "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол" выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами "Калибр" по мишеням, имитирующим отряды боевых кораблей условного противника, а также по береговым объектам условного противника, расположенным на значительном удалении от кораблей", - сообщили на флоте.

Ранее в ходе выполнения задач учений экипажи отработали борьбу за живучесть, противодиверсионную оборону во время стоянки на незащищенном рейде, взаимодействие и связь между кораблями, элементы совместного плавания.

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  • В новости упоминаются
Проекты
БФ
Военные учения
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