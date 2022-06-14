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По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, для противостояния российским войскам Украине не хватает тяжелого вооружения. Поэтому представитель администрации Зеленского составил список западного оружия для «победы» над Россией.

Чиновник считает, что остановить армию России ВСУ могли бы с помощью дополнительных тысячи гаубиц калибра 155 миллиметров, примерно трехсот реактивных систем залпового огня (РСЗО), 500 танков и двух тысяч единиц прочей бронетехники, а также тысячи беспилотников.

Но, как отмечает советник главы украинского оборонного ведомства Юрий Сак, ВСУ получили вместо требуемой тысячи гаубиц всего лишь 150. Впрочем, и их они частично задействовали не для борьбы с Вооруженными силами союзников, а для обстрелов жилых кварталов и гражданской инфраструктуры Донбасса.

О недостаточном объеме западных военных поставок Подоляк жаловался и в интервью британской газете The Telegraph. Он заявил, что ВСУ требуется не 3-4 РСЗО, а 300 единиц, по всей видимости, подразумевая поставку американских систем HIMARS.

Что касается РСЗО, то нам нужно не три или четыре системы, а порядка 300

- потребовал украинский чиновник.

Он заявил, что установление паритета в артиллерии с Россией ВСУ нужно из-за того, что именно действия артиллерийских подразделений РФ стали причиной примерно 90 процентов потерь вооруженных формирований Украины.