Американские эксперты: АЭС в США могут остановиться без российского топлива

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Усугубление разногласий между США и Россией на фоне спецоперации на Украине могут обернуться для американцев не только рекордной инфляцией и подорожанием топлива на АЗС. На очереди - возможные проблемы и для американских атомных станций.

Все дело в том, что большая часть американских и европейских реакторов на АЭС могут работать на обогащенном уране из России. В случае прекращения поставок топлива из России, США и ЕС могут столкнуться с серьезнейшими проблемами. Об этом накануне заявили американские эксперты. Опубликовавшие соответствующий материал в издании The Hill.

Авторы статьи подчеркивают, что более 20% электрогенерирующих мощностей в некоторых районах США приходится именно на атомную энергетику. Следовательно, если Россия прекратит поставлять свое топливо американским компаниям, то многим АЭС в Штатах придется прекратить и свою работу. В результате, цены на электроэнергию в стране стремительно вырастут, значительно превысив показатель инфляции.

По мнению экспертов, американским компаниям, занимающимся ядерными разработками, уже сейчас стоит задуматься о переориентировании американских реакторов на топливо от других поставщиков. При этом в идеале было бы наладить свое производство. Для этого Штаты должны как можно скорее возобновить работу единственного в стране конверсионного завода Metropolis Works, который по самому оптимистичному сценарию должен заработать только в следующем году.