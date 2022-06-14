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Интерфакс-АВН

Шведский аналитический центр прогнозирует рост мировых ядерных арсеналов в предстоящие годы

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Ядерная бомба B61
Ядерная бомба B61.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain United States Department of Defense

Лондон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Количество ядерного оружия в мире в предстоящее десятилетие возрастёт, несмотря на сокращение его запасов, которое наблюдалось за последний год, утверждает в своем ежегодном исследовании Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

Девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов, отмечает SIPRI, указывая, что "период сокращения ядерных арсеналов после окончания холодной войны закончился".

По состоянию на начало 2022 года в мире насчитывается 12705 ядерных боеголовок, в том числе 9440 для потенциального использования. Из них примерно 3732 боеголовки размещены на ракетах и готовы к загрузке на бомбардировщики. Около 2 тыс. боеголовок являются российскими и американскими, которые находятся в высокой оперативной готовности.

В исследовании указывается, что прироста ядерного оружия у России и США, которые обладают 90% всего мирового арсенала, не наблюдется. С 2021 года количество боеголовок находится на стабильном уровне.

Вместе с тем Великобритания в 2021 году заявила о намерении увеличить ядерный арсенал с 225 до 260 боеголовок. КНДР, которая по оценкам, располагает 20 ядерными боеголовками может произвести еще до 45-55 таких боеприпасов. Франция в 2021 году инициировала программу разработки новой баллистической ракеты для подводных лодок с ядерной боеголовкой. Увеличение ядерных арсеналов наблюдается в Индии и Пакистане, говорится в исследовании.

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1 комментарий
№1
14.06.2022 04:48
России следовало бы укрепить арсенал и сформировать стратегический резерв оперативно-тактического ядерного оружия и особенно его носителей:
- крылатых ракет морского и воздушного базирования,
- баллистических ракет ОТРК Искандер,
- гиперзвуковых ракет морского, воздушного и наземного базирования способных нести тяктические ЯБЧ.
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