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Интерфакс-АВН

Макрон намерен наращивать вооружение Франции, развивать военную экономику

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Истребитель Dassault Rafale M авиации ВМС Франции на индонезийской авиабазе Султан Искандар Муда в Ачехе, май 2019 года
Истребитель Dassault Rafale M авиации ВМС Франции на индонезийской авиабазе Султан Искандар Муда в Ачехе, май 2019 года.
Источник изображения: ВВС Индонезии

Париж. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении пересмотра закона о военном планировании на 2019-2025 годы с целью увеличить вооружения страны.

Он объяснил это тем, что на фоне событий на Украине необходимо "приспособить средства к угрозам", приводит газета Le Figaro слова президента на открытии в понедельник в пригороде Парижа выставки вооружений Eurosatory.

"Я попросил министра и начальника штаба вооруженных сил осуществить в ближайшие недели переоценку этого закона о военном программировании в свете геополитического контекста", - сказал Макрон.

По его словам, Франция "вошла в военную экономику, в которой, я полагаю, мы обоснуемся на долгую перспективу".

В начале июня французский президент уже заявлял, что национальным промышленным компаниям следует активизировать производство вооружений в интересах их страны.

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Украина
Франция
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