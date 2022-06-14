Министр обороны Узбекистана и глава CENTCOM США обсудили угрозы региональной безопасности

Ташкент. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Баходир Курбанов и глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных Сил США генерал Майкл Эрик Курилла обсудили угрозы региональной безопасности, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.

"Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и США в военной и военно-технической сферах, а также двустороннее взаимодействие в сфере безопасности в Центральной Азии", - говорится в сообщении ведомства в понедельник.

По данным пресс-службы, Курбанов и Курилла в ходе встречи отметили, что у Узбекистана и США совпадают цели в борьбе с экстремизмом, религиозным радикализмом, международным терроризмом и другими транснациональными угрозами.