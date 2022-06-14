Минобороны показало работу группы огневой поддержки вертолетов на Украине

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео работы группы огневой поддержки, обеспечивающей работу боевых вертолетов армейской авиации во время боевых вылетов.

Видна посадка экипажа в машину, взлёты и полет группы вертолетов. Также показано, как экипаж ведёт огонь с борта вертолёта.

Как рассказали в Минобороны, экипаж вертолета Ми-8 выполнял визуальную разведку и обнаружил разведывательно-диверсионную группу противника.

Группа огневой поддержки с вертолета Ми-8 открыла огонь на поражение из стрелкового вооружения по украинским боевикам диверсионной группы.

"Огнём группы огневой поддержки часть боевиков ДРГ были уничтожены, остальные рассеяны, что не позволило им вести огонь с земли по вертолетам ВКС России", - уточнили в Минобороны.