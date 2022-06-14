Войти
РИА Новости

В правительстве озвучили планы развития отечественных беспилотников

795
1
+1
Беспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Branden Bourque

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские беспилотники "Альтиус" способны нести полезную нагрузку в виде противокорабельных ракет дальностью поражения до 300 километров, промышленность проведет работы по совместимости беспилотника с такими ракетами, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

"Боевая эффективность этого беспилотника (турецкий Akinci) определяется скорее не техническими параметрами самого беспилотного средства, а той полезной нагрузкой, которую он способен нести. Речь идет о противокорабельной ракете дальностью 300 км. У нас подобные авиационные средства поражения есть. Их нужно "поженить" с беспилотными средствами. По своей грузоподъемности, по своим возможностям современные беспилотные средства "Иноходец", "Альтиус" позволяют брать такую полезную нагрузку и работать. Они находятся на финальной стадии, выводятся на серийное производство, с небольшим отставанием, и конечно, мы эту брешь закроем", - сказал он в интервью РБК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.05.2022
Сдача без торга, туман войны, ракет хватит на всё
20.05.2022
В военной спецоперации начали применять боевые лазеры
23.12.2020
Российский ЗРК С-500: гиперзвуковая ракета-убийца? (The National Interest, США)
17.07.2019
Подводный флот поднимает паруса
19.12.2017
Первые серийные Ми-28НМ изготовят до конца 2018 года
23.09.2014
Технологии на линия фронта
03.12.2013
Европейские страны, включая Россию, активизировали работы по беспилотникам
1 комментарий
№1
14.06.2022 04:22
Вся бывшая корпорация МиГ практически без работы сидит и  вместо бесполезного объединения с Сухим ( практически похоронами Миша) лучше бы создали на базе производственных и конструкторских площадок корпорации МиГ кластер малой и беспилотной авиации объединив их с другими производителями и разработчиками БЛА.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 18:58
  • 7
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 14.06 18:17
  • 27575
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 17:16
  • 2
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 14.06 04:48
  • 1
Шведский аналитический центр прогнозирует рост мировых ядерных арсеналов в предстоящие годы
  • 14.06 04:29
  • 1
Оценены сроки замены иностранных самолетов на российские
  • 14.06 04:22
  • 1
В правительстве озвучили планы развития отечественных беспилотников
  • 14.06 04:12
  • 1
Представитель администрации Зеленского составил список западного оружия для «победы» над Россией
  • 14.06 04:07
  • 1
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч"
  • 14.06 03:45
  • 1
Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард"