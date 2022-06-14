В правительстве озвучили планы развития отечественных беспилотников

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские беспилотники "Альтиус" способны нести полезную нагрузку в виде противокорабельных ракет дальностью поражения до 300 километров, промышленность проведет работы по совместимости беспилотника с такими ракетами, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

"Боевая эффективность этого беспилотника (турецкий Akinci) определяется скорее не техническими параметрами самого беспилотного средства, а той полезной нагрузкой, которую он способен нести. Речь идет о противокорабельной ракете дальностью 300 км. У нас подобные авиационные средства поражения есть. Их нужно "поженить" с беспилотными средствами. По своей грузоподъемности, по своим возможностям современные беспилотные средства "Иноходец", "Альтиус" позволяют брать такую полезную нагрузку и работать. Они находятся на финальной стадии, выводятся на серийное производство, с небольшим отставанием, и конечно, мы эту брешь закроем", - сказал он в интервью РБК.