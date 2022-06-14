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РИА Новости

Борисов: производители высокоточного оружия закрывают потребности армии

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские производители высокоточного оружия перешли на интенсивный режим работы и обеспечивают российскую армию востребованными ударными средствами, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

"Промышленность, ведущие предприятия, которые производят это (высокоточное) вооружение, перешли на интенсивную работу, работают не покладая рук, и сделают все возможное, чтобы наша армия не испытывала нужды в тех средствах, которые доказали свою эффективность", - сказал Борисов в интервью РБК.

Он напомнил, что в начале спецоперации недружественные страны ожидали, что у России быстро закончатся высокоточные ударные средства, но практика показала, что их ожидания не оправдались.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
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