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Назван срок запуска массового производства российских самолетов

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«Байкал»
«Байкал».
Источник изображения: Байкал-инжиниринг

Для запуска массового серийного производства самолетов различных классов в России потребуется от трех до пяти лет. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает ТАСС.

По словам политика, необходимо несколько лет интенсивно работать, чтобы выйти на производство в нужном количестве. «Мы же забыли еще о региональных самолетах Ил-114, „Байкал“, Ил-410, Ил-610, поэтому там на подходе еще широкая гамма летательных аппаратов, которые обеспечат новую логистику перевозок», — уточнил он.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» решил закупить сотни российских самолетов. Компания намерена заказать 300 воздушных судов у Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»). Рамочный договор планируется подписать в рамках Петербургского международного экономического форума, который стартует 15 июня.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-114
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
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