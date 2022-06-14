Назван срок запуска массового производства российских самолетов

Для запуска массового серийного производства самолетов различных классов в России потребуется от трех до пяти лет. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает ТАСС.

По словам политика, необходимо несколько лет интенсивно работать, чтобы выйти на производство в нужном количестве. «Мы же забыли еще о региональных самолетах Ил-114, „Байкал“, Ил-410, Ил-610, поэтому там на подходе еще широкая гамма летательных аппаратов, которые обеспечат новую логистику перевозок», — уточнил он.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» решил закупить сотни российских самолетов. Компания намерена заказать 300 воздушных судов у Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»). Рамочный договор планируется подписать в рамках Петербургского международного экономического форума, который стартует 15 июня.