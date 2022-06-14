Войти
Интерфакс-АВН

Вице-премьер Борисов: Поставки западного оружия усугубят конфликт на Украине

554
0
0
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, доставленные в рамках помощи США в сфере безопасности Украине.
Источник изображения: AP/TASS

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что поставки западного оружия Киеву не приведут к значительным изменениям ситуации на Украине и только затянут конфликт.

"Решающего вклада там не будет", - сказал Борисов о поставках западного вооружения Украине.

"Как-то повлиять на ситуацию этого военного конфликта - вряд ли это оружие сможет... Оно только усугубит ситуацию и будет продолжать этот конфликт. Я думаю, что как раз украинцы от этого только проиграют", - заявил Борисов в интервью телеканалу РБК в воскресенье.

"Все, что поставляется (Украине) - "Джавелины", ПЗРК, сейчас стало поставляться тяжелое вооружение, артиллерийские установки калибра 155 мм, которые дают серьезную дальность около 50-55 километров - по своим характеристикам они нашему оружию соответствуют", - сказал Борисов. Он отметил, что это оружие не внесет "решающего вклада" в развитие ситуации.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
22.04.2021
Борисов заявил, что РФ рассмотрит перспективу ВТС с Турцией в случае поставок БЛА Украине
21.09.2020
Планы создания самолета Sukhoi SuperJet New
04.01.2017
Владимир Лепин: "Возрождено производство РСЗО для Военно-морского флота"
20.04.2015
Поставки техники и вооружения Министерству обороны России в первом квартале 2015 года
30.07.2014
Президенту представили план на миллиард
12.03.2014
Украинское крыло российской авиации
09.06.2010
Россия заинтересована в инвестициях в авиастроение Украины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 18:58
  • 7
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 14.06 18:17
  • 27575
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 17:16
  • 2
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 14.06 04:48
  • 1
Шведский аналитический центр прогнозирует рост мировых ядерных арсеналов в предстоящие годы
  • 14.06 04:29
  • 1
Оценены сроки замены иностранных самолетов на российские
  • 14.06 04:22
  • 1
В правительстве озвучили планы развития отечественных беспилотников
  • 14.06 04:12
  • 1
Представитель администрации Зеленского составил список западного оружия для «победы» над Россией
  • 14.06 04:07
  • 1
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч"
  • 14.06 03:45
  • 1
Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард"