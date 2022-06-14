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Интерфакс-АВН

Лукашенко намерен расширить функции КГБ

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Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске.
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Руднев

Минск. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости расширить функции Комитета государственной безопасности страны.

Слова Лукашенко на совещании в понедельник с госсекретарем Совбеза, главами администрации президента и руководителем КГБ приводит пресс-служба главы государства.

"В последнее время активизировался комитет. И мы заметили, что нам надо не какие-то там легкие изменения Комитета госбезопасности, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии со временем добавлять какие-то другие функции", - заявил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Президент также обратил внимание на необходимость усиливать существующие функции спецслужб - разведку, контрразведку, защиту конституционного строя, антитеррористическую деятельность. Их Лукашенко назвал "хлебом спецслужб".

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Белоруссия
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