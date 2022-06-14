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РИА Новости

Российская армия уничтожила западное вооружение в районе Удачного в ДНР

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Зенитно-ракетный комплекс
Зенитно-ракетный комплекс.
Источник изображения: © U.S. Army

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили крупную партию с западным вооружением возле железнодорожной станции Удачное в ДНР, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран", - сообщил он.

Также уничтожены две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики.

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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Конашенков Игорь
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