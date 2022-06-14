Российская армия уничтожила западное вооружение в районе Удачного в ДНР

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили крупную партию с западным вооружением возле железнодорожной станции Удачное в ДНР, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран", - сообщил он.

Также уничтожены две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики.