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РИА Новости

ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников под Федоровкой

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожили в Донбассе крупную партию западного вооружения и пункт дислокации иностранных наемников, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран. Кроме того, уничтожены: пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики", — сказал он.

При этом оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 63 районам сосредоточения живой силы и военной техники, поразив, среди прочего, пункт управления и радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М1". Всего уничтожены более 120 человек личного состава, два танка, семь артиллерийских орудий и 11 специальных автомобилей.

Ракетные войска и артиллерия уничтожили 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 13 пунктов управления, 63 огневые позиции и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения ПВО за сутки сбили восемь беспилотников — в небе над Шевченково и Костромкой в Николаевской области, Балаклеей и Бородоярским под Харьковом, Старомихайловкой и Опытным в ДНР, Смоляниновым, Попасной и Лисичанском в ЛНР, причем в районе Луганска перехватили "Байрактар ТБ-2".

Всего за время спецоперации уничтожены 201 самолет, 130 вертолетов, 1196 беспилотников, 338 зенитных ракетных комплексов, 3525 танков и других бронемашин, 515 установок реактивных систем залпового огня, 1933 артиллерийских орудия и миномета, а также 3583 военных автомобиля.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

В частности, в ДНР освобождены Волноваха — стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, Святогорск, где располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освободили почти всю территорию, за исключением Лисичанска.

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