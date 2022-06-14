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Военное обозрение

Два кресла в кузове: украинские спорткары переделывают в багги для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Автомобили, специализированные на участии в спортивных состязаниях, имеют хорошую манёвренность, сохраняющуюся на высоких скоростях, и прочный каркас, который призван защитить жизнь и здоровье гонщика в случае переворачивания машины. Эти характеристики натолкнули украинского механика на мысль о превращении спорткара в боевое багги.

ВСУ нужны любые машины, потому что это расходный материал. Эти [создаваемые нами] машины более подготовленные – они очень хорошо ездят по полям, с неё легко выпрыгнуть

- заявил энтузиаст.

Он демонтировал заднюю часть каркаса и установил на его месте два сиденья для размещения бойцов, также были сняты боковые двери – для быстроты выхода из автомобиля. Видимо, «умельца» не заинтересовал вопрос, как долго в кузове продержится десант при движении по пересечённой местности и резких разворотах. Не придал он особого значения и переднему приводу машины, который доставит массу ярких впечатлений при заносах. После первых опытов механик-энтузиаст намерен поставить переделку спорткаров в багги на поток.

Источник изображения: topwar.ru

Но технические моменты не беспокоят представителей киевского режима:

Ребятам, которые защищают Запорожскую область, такие машины нужны. Это суперкар. Мы скоро победим благодаря таким машинам и ребятам, которые защищают наши границы

- всерьёз заявляют представители власти незалежной.

Столь диковинное изделие будет заметно на фронте, в связи с чем имеется возможность проверить, как долго проживёт в боевых условиях спорткар, переделанный в багги, и его экипаж.

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