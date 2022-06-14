Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа

Фото иллюстрационное Источник изображения: topwar.ru

Подразделения спецназначения российской армии в будущем могут получить на вооружение новую багги-амфибию, специально разработанную для применения в труднопроходимой местности. Информация о новой разработке размещена сайте Роспатента.

Согласно документации, разработку представили специалисты общевойсковой академии Вооруженных сил России. Представляет она собой мотовездеход 6Х6 для передвижения по труднопроходимой местности. Машина может передвигаться по грязи и снегу, преодолевать водные преграды вплавь. Заявленная масса амфибии составляет 1,2 тонны, скорость по шоссе - 120 км/час, по воде - 12 км/час.

Вместо переднего колеса в зимних условиях можно установить лыжи, на задние колеса гусеницы. Машина рассчитана на перевозку четырех человек в полной боевой экипировке, предусмотрена установка двух пулеметов, один из которых крупнокалиберный.

Источник изображения: topwar.ru

Как пояснили разработчики, существующие на сегодняшний день модели не удовлетворяют всех требований к такой технике, они довольно крупные и не обладают достаточной мобильностью, скоростью и маневрированием. В новой модели эти недостатки устранены, она меньшего размера, в то же время обладает повышенной проходимостью и даже плавает.

(...) применение мотовездеходной транспортной платформы позволит повысить мобильность тактических войсковых формирований подразделений (...) путем повышения проходимости применяемой техники при выполнении боевых задач

- говорится в описании к патенту.

В декабре прошлого года Министерство обороны приняло решение о оздании подразделений, оснащенных сверхлегкими багги в составе ВДВ, морской пехоты и Сухопутных войск. Сообщалось, что прорабатывается вопрос организационно-штатной структуры новых подразделений, которые будут оснащаться сверхлегкими внедорожниками типа "багги".