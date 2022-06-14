Войти
Военное обозрение

Немецкий концерн Rheinmetall готов к отправке на Украину части прошедших модернизацию БМП Marder

586
0
-2

Источник изображения: topwar.ru

Немецкий концерн Rheinmetall восстановил часть обещанных Киеву боевых машин пехоты Marder, техника полностью готова к отправке на Украину. Такое заявление сделал гендиректор концерна Армин Паппергер.

Отвечая на вопросы журналиста немецкого издания Bild в отношении поставок обещанных Киеву БМП Marder, Паппергер пояснил, что предприятия концерна проводят работу по восстановлению и модернизации снятых с хранения боевых машин пехоты. В общей сложности через модернизацию пройдет примерно 100 машин. Часть из них уже готова к отправке на Украину и только ожидает решения немецкого правительства.

Мы находимся в процессе ремонта 100 боевых машин пехоты Marder, первые машины уже готовы. Когда и куда они должны быть доставлены, решает федеральное правительство

- заявил он.

На интервью Паппергера уже отреагировал украинский посол в Германии Андрей Мельник, в очередной раз потребовавший от Берлина немедленной отправки прошедших модернизацию БМП на Украину. При этом он обозвал немецкое правительство "светофорным", а происходящее на Донбассе - "истребительной войной" России против Украины.

Уважаемое светофорное правительство, почему вы отказываете армии в этих БМП Marder, которые Rheinmetall может поставить немедленно (...)

- заявил Мельник.

Ранее в правительстве ФРГ возникли вполне обоснованные опасения, что Украина применит немецкие танки и БМП для вторжения на территорию России. В настоящее время все поставки тяжелой техники Киеву заморожены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Rheinmetall
Похожие новости
27.05.2022
Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму
16.08.2021
Оружейные обноски и самодельные новинки
14.06.2018
"Леопард 2" нуждается в преемнике: вымирают ли большие танки?
02.12.2016
Свой вместо чужих
18.05.2015
Mistral вступил в морское расторжение
07.04.2014
Правительство прорабатывает варианты оперативного импортзамещения в оборонке
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 18:58
  • 7
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 14.06 18:17
  • 27575
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 17:16
  • 2
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 14.06 04:48
  • 1
Шведский аналитический центр прогнозирует рост мировых ядерных арсеналов в предстоящие годы
  • 14.06 04:29
  • 1
Оценены сроки замены иностранных самолетов на российские
  • 14.06 04:22
  • 1
В правительстве озвучили планы развития отечественных беспилотников
  • 14.06 04:12
  • 1
Представитель администрации Зеленского составил список западного оружия для «победы» над Россией
  • 14.06 04:07
  • 1
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч"
  • 14.06 03:45
  • 1
Ракета "Сармат" будет оснащена боевыми блоками "Авангард"