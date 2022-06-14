Немецкий концерн Rheinmetall готов к отправке на Украину части прошедших модернизацию БМП Marder

Источник изображения: topwar.ru

Немецкий концерн Rheinmetall восстановил часть обещанных Киеву боевых машин пехоты Marder, техника полностью готова к отправке на Украину. Такое заявление сделал гендиректор концерна Армин Паппергер.

Отвечая на вопросы журналиста немецкого издания Bild в отношении поставок обещанных Киеву БМП Marder, Паппергер пояснил, что предприятия концерна проводят работу по восстановлению и модернизации снятых с хранения боевых машин пехоты. В общей сложности через модернизацию пройдет примерно 100 машин. Часть из них уже готова к отправке на Украину и только ожидает решения немецкого правительства.

Мы находимся в процессе ремонта 100 боевых машин пехоты Marder, первые машины уже готовы. Когда и куда они должны быть доставлены, решает федеральное правительство

- заявил он.

На интервью Паппергера уже отреагировал украинский посол в Германии Андрей Мельник, в очередной раз потребовавший от Берлина немедленной отправки прошедших модернизацию БМП на Украину. При этом он обозвал немецкое правительство "светофорным", а происходящее на Донбассе - "истребительной войной" России против Украины.

Уважаемое светофорное правительство, почему вы отказываете армии в этих БМП Marder, которые Rheinmetall может поставить немедленно (...)

- заявил Мельник.

Ранее в правительстве ФРГ возникли вполне обоснованные опасения, что Украина применит немецкие танки и БМП для вторжения на территорию России. В настоящее время все поставки тяжелой техники Киеву заморожены.