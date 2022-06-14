Генсек НАТО считает возможным мир на Украине, вопрос в цене

Хельсинки, 13 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что установить мир на Украине возможно.

"Вопрос не в том, возможен ли мир. Вопрос в том, насколько высока цена готовности заплатить за мир", - сказал он на стартовавшем в воскресенье в резиденции президента Финляндии ежегодном мероприятии "Дискуссии в Култаранта", посвященном вопросам внешней политики и безопасности.

"Это зависит от украинцев. Мы несем ответственность за их поддержку. Лучшим способом достижения мира на Украине для президента Путина было бы положить конец войне, которую он начал", - сказал генсек альянса.

"Мы несем ответственность за то, чтобы Путин не достиг своей цели, и за то, чтобы война не обострилась. При этом НАТО должно подумать о том, как оно может быть сильным игроком и предотвратить эскалацию войны", - сказал Столтенберг.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.

В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет Украине вооружение.