"Или сдаться, или умереть". Басурин о блокировке ВСУ в Северодонецке

Украинский военный в Северодонецке.

МОСКВА, 13 июня/ Радио Sputnik. ВСУ лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в ходе пресс-тура, организованного Минобороны РФ.

"Северодонецк фактически блокирован после того, как вчера они подорвали последний мост, который соединял с Лисичанском. Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет", – цитирует Басурина РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, что бойцы ЛНР ведут бои с окопавшимися в Северодонецке украинскими боевиками.