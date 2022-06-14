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РИА Новости

"Или сдаться, или умереть". Басурин о блокировке ВСУ в Северодонецке

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Украинский военный в Северодонецке
Украинский военный в Северодонецке.
Источник изображения: © AP Photo / Oleksandr Ratushniak

МОСКВА, 13 июня/ Радио Sputnik. ВСУ лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в ходе пресс-тура, организованного Минобороны РФ.

"Северодонецк фактически блокирован после того, как вчера они подорвали последний мост, который соединял с Лисичанском. Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет", – цитирует Басурина РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, что бойцы ЛНР ведут бои с окопавшимися в Северодонецке украинскими боевиками.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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