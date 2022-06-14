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РИА Новости

Минобороны показало западное оружие, которое ВСУ бросают при отступлении

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Укупорка от британского гранатомета NLAW на украинском опорном пункте
Укупорка от британского гранатомета NLAW на украинском опорном пункте.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Отступающие украинские националисты в спешке бросают полученное от Запада вооружение, следует из видеоролика, опубликованного российским Министерством обороны.



В ведомстве отметили, что, по словам российских военных, среди трофейного оружия чаще всего встречаются американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и шведские NLAW, а также противотанковые мины немецкого производства.

"Из интересного — украинский автоматический гранатомет УАГ-40. Что хочется отметить — то, что от российского гранатомета и советского варианта он отличается натовским калибром. Также у нас представлен вариант американского крупнокалиберного пулемета "Браунинг" M2 и боеприпасы к шведскому гранатомету калибром 84 миллиметра "Карл Густав", такого мы еще не видели", — рассказал на видео Максим, начальник склада трофейного вооружения.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

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