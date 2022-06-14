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РИА Новости

Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч"

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Реактивная система залпового огня "Смерч"
Реактивная система залпового огня "Смерч".
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Расчет российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" уничтожил украинский склад с боеприпасами и техникой, соответствующее видео в понедельник опубликовало Минобороны России.



На кадрах - выдвижение боевой машины на огневую позицию, наведение и топопривязка, уточнение координат цели, подготовка ракет к пуску и залповый пуск трех ракет по цели. Далее на кадрах с беспилотника зафиксировано поражение объекта, использованного украинскими войсками в качестве склада.

"По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих войск. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделение реактивных систем залпового огня нанесло удар по складам", - сообщили в Минобороны.

Как рассказал начальник расчета РСЗО "Смерч" Иван, у расчета есть всего несколько минут на выполнение задачи.

"После пуска у нас есть две минуты, чтобы свернуться и оставить позицию. Приходится менять стартовые позиции каждый раз. Приходится заново наводиться, заново привязываться. Местность каждый раз меняется – и это тоже является спецификой нашей работы", - рассказал он.

В ходе спецоперации дивизионы РСЗО "Смерч" уничтожают особо важные объекты военной инфраструктуры противника: командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие приоритетные военные цели, находящиеся на большом удалении.

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1 комментарий
№1
14.06.2022 04:07
Наконец-то ВС России начинают воевать по взрослому!
На территории Малороссии должны действовать 3-4 бригады РСЗО "СМЕРЧ" и Торнадо С" на всех стратегических направлениях чтобы после залпа бригады РСЗО на позициях ВСУ уже никого и ничего не осталось особенно если эти позиции в лесополосе или в оставленных жителями  населённых пунктах.
Уничтожить укрофашистов один  раз, чтобы потом никому было при отступлении взрывать мосты, заводы и обстреливать потерянные города и посёлки.....
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