Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч"

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Расчет российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" уничтожил украинский склад с боеприпасами и техникой, соответствующее видео в понедельник опубликовало Минобороны России.

На кадрах - выдвижение боевой машины на огневую позицию, наведение и топопривязка, уточнение координат цели, подготовка ракет к пуску и залповый пуск трех ракет по цели. Далее на кадрах с беспилотника зафиксировано поражение объекта, использованного украинскими войсками в качестве склада.

"По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих войск. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделение реактивных систем залпового огня нанесло удар по складам", - сообщили в Минобороны.

Как рассказал начальник расчета РСЗО "Смерч" Иван, у расчета есть всего несколько минут на выполнение задачи.

"После пуска у нас есть две минуты, чтобы свернуться и оставить позицию. Приходится менять стартовые позиции каждый раз. Приходится заново наводиться, заново привязываться. Местность каждый раз меняется – и это тоже является спецификой нашей работы", - рассказал он.

В ходе спецоперации дивизионы РСЗО "Смерч" уничтожают особо важные объекты военной инфраструктуры противника: командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие приоритетные военные цели, находящиеся на большом удалении.