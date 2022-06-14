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Газета.ru

«США рискуют остаться без патронов из-за такой мелочи, как сурьма»

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Источник изображения: Getty Images

Армия США зависит от поставок сурьмы из Китая и России

Вашингтон может остаться без стратегических запасов сурьмы, которая используется для производства боеприпасов. Об этом говорится в отчете комитета Палаты представителей Соединенных Штатов по делам вооруженных сил. «Газета.Ru» разбиралась, зачем американским оружейникам нужна сурьма и почему ее запасы могут иссякнуть.

Сурьма, в таблице Менделеева обозначающаяся символом Sb (от латинского Stibium), в самостоятельном виде особой ценности не представляет - это хрупкий полуметалл. Его основное свойство - укреплять металлы, тот же свинец. Кроме того, есть такая аморфная модификация этого элемента, как взрывная, известная под названием «гремучая ртуть», которая детонирует от ударов или при зажиганиях.

Сурьму, перетолченную в порошок, известную с древних времен как косметическое средство для чернения бровей, сегодня активно применяют в военных целях. Она используется практически во всех взрывных капсулях, применяемых в патронах огнестрельного оружия, в запалах гранат и артиллерийских снарядах.

«Сама по себе сурьма является достаточно безобидным химическим элементом, который добывается открытым способом в местах его залегания, - рассказала «Газете.Ru» химик-технолог Наталья Багнюк. - Подобные имеются на разных территориях нашей планеты, большая часть приходится на Китай. В России сурьму добывают большей частью в Якутии, есть залежи этого минерала в Таджикистане, Австралии, ЮАР и Боливии. Возможно, что где-то еще есть ее нахождение, в том числе и в море. Есть элементы сурьмы и в человеческом организме, очень в малом, правда, количестве».

Багнюк добавила, что сурьма как «гремучая смесь» вырабатывается электролитическим путем, когда при очень высоких температурах сурьму переводят в металлическое состояние, и в этом виде она используется потом при производстве боеприпасов. «Это не взрывчатое вещество, а лишь средство к его детонации», - указала Багнюк.

У США собственного производства сурьмы нет, и ранее американцы закупали ее в Китае и в России. Теперь, с учетом политических осложнений в отношениях Вашингтона с Пекином и Москвой, в Конгрессе подняли вопрос о поставках сурьмы из альтернативных источников. Американские конгрессмены, получив отчеты Пентагона, пришли к выводу, что нужно искать новых поставщиков. Запасов гарантированно хватит лишь до 2025 года, отмечается в отчете.

«Расход сурьмы при изготовлении одного патрона таков, что не превышает процента от его стоимости, это сущая мелочь. Но производятся миллионы патронов и боеголовок. США встревожили перспективы остаться без капсулей, в случае если подобные поставки прекратятся со стороны России, а особенно со стороны Китая. Смешно, но выходит, США рискуют остаться без снарядов и патронов из-за такой мелочи, как сурьма, известной больше как средство для макияжа», - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Александр Зимовский.

Член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов провел аналогию между поставками сурьмы и титана.

«Здесь можно вспомнить, что буквально в конце мая американская компания Boeing была вынуждена временно приостановить производство самолетов 737 МАХ - по официальной версии «из-за проблем с цепочками поставок комплектующих». Под ними подразумевались детали из российского титана, которые используются в производстве «Боингов». Сейчас проблема возникла с сурьмой. Запасов хватит на два-три года выпуска патронов и боеприпасов. Что дальше - точно не ясно. Тем более, что США активно поставляют боеприпасы Украине. Запасы стремительно тают», - объяснил Белоусов.

Химик Наталья Багнюк отметила, что пока не существует возможности синтезировать сурьму. «Производить сурьму искусственным способом так и не получилось, хотя испытаний проводилось большое количество, даже на орбитальной космической станции», - добавила Багнюк.

Белоусов считает, что говорить о критической ситуации для военно-промышленного комплекса США «еще очень и очень рано».

«Вопрос сурьмы Пентагон, конечно, решит. Но вот какой ценой?

Австралия, скажем, будет согласна дать, сколько попросят, но разработки там минимальны сейчас. На разработку новых месторождений потребуются средства, и платить за это придется американцам. В долгосрочной перспективе для них, возможно, и хорошо иметь свои источники. В краткосрочной и среднесрочной они сырье, с учетом вложений в разработку, будут получать по цене кратно большей, чем та, по которой сурьму продавали Китай и Россия.

Экономические последствия, если и Китай, и Россия действительно откажутся от поставок, с учетом масштабов и потребностей американского военного производства, трудно посчитать и представить. Но они точно будут очень большие», - резюмировал Белоусов.


Виктор Сокирко

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Страны
Австpалия
Боливия
Китай
Россия
США
Таджикистан
Украина
ЮАР
Компании
Boeing
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