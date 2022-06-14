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Российские военные показали брошенное ВСУ западное оружие

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Российские военные показали трофейное оружие, брошенное подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). 13 июня Минобороны РФ опубликовало соответствующие кадры.


Отмечается, что военнослужащие РФ всё чаще стали замечать, что украинские боевики оставляют оружие, завезенное западными странами.

«Больше всего попадается стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы к ним. Чаще всего встречаются такие противотанковые управляемые ракеты и комплексы, как NLAW и Javelin, противотанковые мины германского производства, и из интересного украинский автоматический гранатомет УАГ-40, что хочется отметить, то, что от российского гранатомета и советского варианта он отличается натовским калибром», — рассказал начальник склада трофейного вооружения Максим.

Также российские военные нашли американский крупнокалиберный пулемет Browning M2 и боеприпасы к шведскому гранатомету калибра 84 мм Carl-Gustaf.

11 июня в Луганской Народной Республике показали трофейную технику ВСУ, которую получили луганские бойцы в ходе сражений за город Счастье. Среди оружия, которое удалось завоевать, оказались поставляемые Киеву странами НАТО противотанковые системы шведского производства NLAW и американские Javelin.


7 июня в Минобороны РФ рассказало об уничтожении переданной Украине норвежской самоходной установки и двух гаубиц США.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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