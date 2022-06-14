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Военное обозрение

Патрульные корабли проекта 22160 переквалифицируют в корветы ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

Патрульные корабли проекта 22160 расширяют свои возможности в области противовоздушной обороны. Как сообщает источник в российском ОПК, принято решение о переквалификации кораблей серии в корветы ПВО.

Решение о вооружении всей серии патрульных кораблей проекта 22160 принято с учетом опыта проведения специальной военной операции на Украине, на корабли будет установлен ЗРК "Тор-М2КМ". До конца года все корветы этой серии будут переоборудованы, головной корабль серии "Василий Быков" в настоящее время проходит испытания с установленным модулем ЗРК "Тор-М2КМ". Корабль принимает активное участие в спецоперации.

До конца текущего года черноморским корветам проекта 22160 с учетом опыта участия в спецоперации усилят корабельную систему ПВО за счет установки ЗРК "Тор-М2КМ

- приводит ТАСС слова источника.

Как уточняется, корветы "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов" будут переоборудованы с учетом боевого применения ЗРК на "Василии Быкове", пятый корвет серии "Виктор Великий" поступит на флот уже с установленным ЗРК "Тор-М2КМ". Шестой и последний корабль серии "Николай Сипягин" планируется передать в состав флота в следующем году с новой версией ЗРК корабельного базирования.

Напомним, что вся серия из шести патрульных кораблей проекта 22160 предназначена для Черноморского флота, четыре корвета уже несут боевую службу, еще два пополнят его состав в этом и следующем году.

Патрульный корабль (корвет) проекта 22160 имеет водоизмещение 1700 тонн и способен развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 80 человек. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают 76-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами. Предусмотрено место для размещения различных модулей (ПКР, ЗУР, РЭБ и т.д.) в зависимости от выполняемых задач.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Tор-М2
Ка-27ПС
Проекты
22160
Тор ЗРК
ЧФ
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