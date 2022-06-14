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Военное обозрение

Литва закупает для украинской армии новейшие эстонские разведывательные беспилотники

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Источник изображения: topwar.ru

Литва является одной из самых активно помогающих Украине стран. Дошло уже до того, что Вильнюс потратил треть своего оборонного бюджета на военную помощь Киеву, а министр обороны страны Арвидас Анушаускас объявил сбор средств на закупку беспилотника Bayraktar TB2.

Новая помощь Литвы для Украины будет заключаться в поставке ВСУ новейших разведывательных беспилотников EOS C-VTOL, производимых в Эстонии. Всего планируется поставить шесть БПЛА, четыре из них уйдут на Украину в ближайшее время, а еще два - примерно в августе. Как сообщается, данные беспилотники с вертикальным взлетом и посадкой имеют электрический двигатель, делающий их полет практически бесшумным и дальность полета до 50 км. Как заявляют в Литве, это самый оптимальный вариант для корректировки артиллерийского огня.

Мы все купили шесть ультрасовременных разведывательных дронов EOS C-VTOL, которые работают на электрическом питании, оставляют минимальный тепловой след, взлетают и приземляются где хотят, настраивают цель лазером и приносят артиллерийский шторм во всей своей полноте

- заявил один из инициаторов закупки беспилотников.

Вместе с БПЛА литовцы передаю запасные части, а также берут на себя обучение украинских военных управлению данными беспилотниками. Кроме того, в поставку должна войти "специальная антенна", маскирующая взлет и посадку дрона.

На этом помощь от Литвы Украине не закончилась, сообщается о согласовании закупки крупной партии БПЛА Bayraktar TB2 для ВСУ. Когда будут поставлены турецкие ударные БПЛА пока не сообщается.

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Страны
Литва
Украина
Эстония
Проекты
БПЛА
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