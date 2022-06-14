Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российское оружие способно поражать "сложные объекты" в спецоперации по защите Донбасса, заявил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов.

"Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении (этими образцами вооружения. — Прим. ред.) сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения", — рассказал Борисов.

По его словам, в развитии военных технологий сейчас наступает "эра высокоточного оружия", так как все страны заинтересованы в сохранении жизней своих бойцов. Вице-премьер отметил, что в новых реалиях особую важность приобретает увеличение огневой мощи, которое позволит выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника до начала прямого контакта.

Собеседник телеканала предположил, что в будущем найдут более широкое применение роботизированные средства, причем не только авиационные, но и наземные, морские, надводные и подводные.

"Это оружие на так называемых новых физических принципах. Это и лазерная тематика, электромагнитное оружие. Это оружие будущего", — заключил Борисов.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.