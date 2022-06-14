Российские ученые спроектировали новейший багги-амфибию для спецназа

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Специалисты общевойсковой академии ВС РФ ордена Жукова разработали проект багги-амфибии — шестиколесного мотовездехода, предназначенного для передвижения по труднопроходимой местности, в том числе по воде, и ведения боев в составе тактических групп, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.

Согласно реферату изобретения, масса мотовездехода с колёсной формулой 6×6 составляет 1,2 тонны, скорость — 120 километров в час по суше и 12 км/ч по воде. В задней части корпуса машины предусмотрен погружной водоходный винт, причем колеса выполнены с возможностью установки на них гусениц для передвижения по весенней распутице и грязи или лыж – по снегу.

Военные ученые обосновывают целесообразность создания такого багги ссылаясь на трудности применения существующих моделей такой техники в бою.

"Исходя из опыта ведения боевых действий подразделений ВС РФ эта техника из-за больших габаритных размеров будет заметна для противника, не авиатранспортабельная (в вертолете), менее мобильна и в случае низкого скоростного маневрирования она будет уничтожена. При единственном входе личный состав при обнаружении этого транспортного средства не успеет спешиться или покинуть транспортное средство и будет уничтожен", — говорится в документе.

Кроме того, при средней скорости, стоящих сегодня на вооружении российской армии мотовездеходов в 90 км/ч во время боя это транспортное средство будет постоянно ехать на "пике возможностей", что скажется, как на ресурсе его узлов и агрегатов, так и на низкой экономии топлива, что приведет к снижению запаса хода платформы.

По утверждению специалистов военной академии, в новом багги будут устранены указанные недостатки: он будет иметь меньшее удельное давление на опорное основание (снег), повышенную проходимость и водоходность, а подобранная и рассчитанная моторно-трансмиссионная компоновка с шасси даст выигрыш в скорости, управляемости и запасе хода.

"Таким образом, применение мотовездеходной транспортной платформы позволит повысить мобильность тактических войсковых формирований подразделений Министерства Обороны Российской Федерации путем повышения проходимости применяемой техники при выполнении боевых задач", — отмечается в реферате изобретения.