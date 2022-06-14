Подрезали крылья: за два дня Киев потерял шесть самолетов

Почему эксперты назвали жестом отчаяния укрепление фронта частями украинской теробороны

За двое суток российские ВКС и подразделения ПВО уничтожили шесть украинских боевых самолетов. В День России сбили три Су-25, которые использовали ВСУ. Днем ранее были поражены два МиГ-29 и один Су-25. Другие вооруженные формирования Украины с начала специальной военной операции тоже понесли тяжелые потери. По словам экспертов, Об этом свидетельствует то, что с 12 июня служащие территориальной обороны страны будут привлекаться к выполнению задач в районах боевых действий. Плохо обученные формирования теробороны не смогут изменить ход спецоперации и быстро сгорят на фронте, считают опрошенные «Известиями» специалисты.

Три штурмовика за сутки

Вооруженные силы Российской Федерации 12 июня продолжали наносить удары по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины.

— Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе Чорткова Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Зенитный ракетный комплекс «Тор» и зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» Источник изображения: Фото: РИА Новости

По данным военного ведомства, за сутки ракеты воздушного базирования поразили два пункта управления, 15 районов сосредоточения войск ВСУ, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокационную станцию контроля воздушного пространства, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей зенитного ракетного комплекса С-300 и две батареи реактивных систем залпового огня.

Самолеты и вертолеты ВКС России поразили три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего в результате ударов уничтожено более 150 националистов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и десять автомобилей.

Истребительная авиация и средства ПВО сбили три самолета Су-25 воздушных сил Украины над Харьковской областью и территорией ДНР. Всего же за двое суток было уничтожило шесть самолетов ВСУ: 11 июня сбили два МиГ-29 и один Су-25.

Кроме того, российские ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов над территорией ЛНР, ДНР и Харьковской областью. Был сбит «Байрактар ТБ-2», а также две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и три реактивных снаряда РСЗО «Ураган».

Ракетные войска и артиллерия поразили 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 21 пункт управления, а также 37 огневых артпозиций, сообщили в Минобороны.

Обломки сбитого украинского штурмовика Су-25 Источник изображения: Фото: РИА Новости

В результате этих ударов уничтожено более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов, 15 специальных автомобилей и пять складов боеприпасов и топлива.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 201 самолет, 130 вертолетов, 1 188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3 514 танка и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1 870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 570 единиц военной автомобильной техники, — сообщил Игорь Конашенков.

Тероборону отправляют на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня подписал распоряжение, согласно которому служащие территориальной обороны Украины могут привлекаться к выполнению задач в районах боевых действий. До этого такие формирования могли действовать в только пределах закрепленного за ними региона или общины. После выхода распоряжения, их могут отправить в любую точку страны, включая зону включая не только зону боевых действий, но и освобожденные Россией населенные пункты.

Решение Зеленского говорит о том, что кадровые части вооруженных формирований Украины несут тяжелые потери, но тероборона их не заменит, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Это жест отчаяния, — сказал он «Известиям». — В тероборону вступали неподготовленные, гражданские люди. Их обучали военному делу всего несколько дней, что, конечно же, в современных условиях недостаточно. Они плохо владеют оружием, не знают основ тактики. Части теробороны, оказавшись на фронте, будут быстро перемолоты нашей артиллерией и авиацией. Но, похоже, у Киева иного решения нет, они действительно собрались воевать до последнего украинца.

Ударный вертолет Ка-52 ВС РФ наносит авиаудар по опорным пунктам ВСУ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

По словам Дмитрия Болтенкова, сложившаяся ситуация напоминает весну 1945 года, когда Германия кинула на фронт наскоро сколоченные формирования фольксштурма.

— Все эти подразделения были быстро уничтожены советскими войсками, — напомнил эксперт. — Им дали современные для того времени противотанковые средства в виде «Фаустпатронов», но при этом винтовки могли быть еще времен Первой мировой войны — они достались Германии со складов Франции, Бельгии и других стран. Скоро выяснилось, что «Фаустпатроны» в руках необученных людей не дают ожидаемого эффекта. В итоге использование фольксштурма обернулось большими потерями для Германии. Такая же судьба ждет и украинскую территориальную оборону. Толка от таких солдат будет мало. Долго они не прослужат, тем более, что ими будут затыкать дыры на передовой.

Отправка частей теробороны на фронт также может вызвать серьезные трения между Киевом и региональными властями, добавил эксперт.

— В той же Одессе вряд ли будут рады тому, что им придется отдать на фронт тербатовцев, — считает он. — У местных властей тут же возникнет вопрос: «А что делать нам, кем оборонять город, если Россия высадит десант?»

Огненные дороги

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Мотострелковое отделение старшего сержанта Юрия Лобанова обеспечивало безопасное передвижение колонны с боеприпасами для РСЗО «Ураган», когда на нее напали украинские националисты. Они открыли по колонне сильный пулеметный и минометный огонь. В этот момент Юрий находился в конце колонны. Оценив ситуацию, он переместился на фланг, атаковав боевиков. Благодаря этому машины смогли выбраться из-под огня и продолжить движение.

Фото: РИА Новости/Иван Родионов Источник изображения: iz.ru

В ходе боя боевая машина пехоты Юрия Лобанова получила повреждения и не смогла двигаться дальше. Старший сержант не растерялся, доложил командованию о нападении и занял круговую оборону, отразив наступление националистов. Благодаря высокому профессионализму Юрия Лобанова противник не смог захватить российских военнослужащих и БМП. Когда прибыло подкрепление, националисты были вынуждены отступить.

— За мужество, проявленное при выполнении поставленной задачи, старший сержант Юрий Лобанов награжден медалью Суворова, — сообщили в Минобороны.

Майор Максим Чорный отвечал за охрану техники, направляющейся в район соприкосновения с противником. Во время движения российские военнослужащие обнаружили группу украинских националистов, завязался бой. Благодаря умелым действиям Максима Черного технику удалось сохранить. Прибыв в пункт назначения, майор доложил командованию координаты группы противника. Эта информация позволила артиллерии уничтожить скопление техники и живую силу противника.

Взвод гвардии старшего лейтенанта Рафаила Аскерова оборонял населенный пункт, освобожденный от украинских националистов. На въезде к поселку было развернуто несколько блокпостов. Аскеров нес службу на одном из них и остановил гражданский автомобиль, в котором находилось пять пассажиров. Во время проверки документов Рафаил заметил у одного из них татуировки с фашистской символикой и приказал всех задержать. Позднее у них был найден смартфон с видеосъемкой районов расположения позиций. Задержанных передали в штаб для дальнейшего разбирательства.

Во время попытки прорыва обороны населенного пункта подчиненные Рафаила в течение двух суток сдерживали атаки боевиков. В ходе сражения старший лейтенант Аскеров получил тяжелое ранение руки, но продолжил руководить подчиненными. Благодаря его смелым и решительным действиям все попытки националистов овладеть населенным пунктом были пресечены. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, Рафаил Аскеров награжден орденом Мужества, сообщили в Минобороны.

Богдан Степовой