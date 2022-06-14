Американская ракета не смогла вывести на орбиту спутники НАСА

Сверхлегкая ракета Rocket 3.3 американской компании Astra Space не смогла вывести на орбиту два метеорологических спутника НАСА Tropics. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию-разработчика.

«У нас был штатный полет первой ступени. Однако вторая ступень отключилась раньше времени, и мы не смогли доставить полезную нагрузку на орбиту», — пояснили в компании.

Rocket 3.3 была запущена с 46-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 13:43 по времени Восточного побережья США (20:43 мск).

Ранее сообщалось, что НАСА запустило спутник, который способен предсказывать климатические катаклизмы. Космический аппарат GOES-T будет следить за вызывающими опасения погодными изменениями — пыльными бурями, оползнями, ураганами и торнадо — над Западным полушарием. Кроме того, он будет вести круглосуточное наблюдение за молниями, прибрежным туманом и лесными пожарами.

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