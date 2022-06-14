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Американская ракета не смогла вывести на орбиту спутники НАСА

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Rocket 3.3
Rocket 3.3.
Источник изображения: Astra

Сверхлегкая ракета Rocket 3.3 американской компании Astra Space не смогла вывести на орбиту два метеорологических спутника НАСА Tropics. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию-разработчика.

«У нас был штатный полет первой ступени. Однако вторая ступень отключилась раньше времени, и мы не смогли доставить полезную нагрузку на орбиту», — пояснили в компании.

Rocket 3.3 была запущена с 46-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 13:43 по времени Восточного побережья США (20:43 мск).

Ранее сообщалось, что НАСА запустило спутник, который способен предсказывать климатические катаклизмы. Космический аппарат GOES-T будет следить за вызывающими опасения погодными изменениями — пыльными бурями, оползнями, ураганами и торнадо — над Западным полушарием. Кроме того, он будет вести круглосуточное наблюдение за молниями, прибрежным туманом и лесными пожарами.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
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