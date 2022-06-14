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Zipline научила дроны слышать самолеты и избегать столкновения с ними

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Zipline научила дроны слышать самолеты и избегать столкновения с ними
Zipline научила дроны слышать самолеты и избегать столкновения с ними.
Источник изображения: Zipline International Inc / USPTO, 2021

Компания Zipline разработала для дронов акустическую систему обнаружения других летательных аппаратов. Она использует микрофоны и позволяет обнаружить другие аппараты в радиусе двух километров, а также автоматически перестроить траекторию полета, чтобы избежать столкновения, сообщается в пресс-релизе компании.

В последние годы малые беспилотные аппараты стали гораздо дешевле и из-за этого гораздо популярнее, чем раньше. Поскольку они делят воздушное пространство с другими аппаратами, в том числе самолетами и вертолетами, долгое время национальные авиационные регуляторы сильно ограничивали полеты гражданских дронов. Кроме того, сами производители, как правило блокируют возможность полета рядом с аэропортами, где вероятность столкновения с самолетами высока.

Одно из решений этой проблемы — установка системы автоматического зависимого наблюдения-вещания (ADS-B), которая давно применяется на обычных летательных аппаратах. Она позволяет аппаратам транслировать с помощью радиосигналов свое местоположение и параметры полета, а также принимать такие же сигналы от окружающих, что позволяет заранее менять траекторию, чтобы избежать опасного сближения. С 2020 года DJI оснащает все свои беспилотники массой от 250 грамм такой системой, правда, работающей только как приемник. Есть также и системы, работающие на других принципах. Например, компания Iris Automation предлагает устанавливать на беспилотники набор инфракрасных камер, отслеживающих аппараты вокруг, но он весит около двух с половиной килограмм.

Zipline разработала систему отслеживания окружающих летательных аппаратов с помощью микрофонов. Компания отмечает, что это позволяет дронам отслеживать другие аппараты на расстоянии до двух километров, но довольно мало рассказывает о ее принципах работы. Ранее Zipline получила патент на аналогичную систему. В нем отмечается, что система использует несколько микрофонов, чтобы за счет разницы в их сигналах, во-первых, определить, какую часть звуков создает сам дрон, а во-вторых, чтобы определить направление других звуков. Для распознавания звуков от других летательных аппаратов используется алгоритм машинного обучения.

Компания заявляет, что уже встроила систему в свои дроны, но неизвестно, будет ли она продавать или лицензировать ее другим производителям и операторам. Zipline использует беспилотники самолетного типа, чтобы доставлять грузы, в основном медикаменты и медицинские анализы. Она утверждает, что доставила уже более 300 тысяч заказов.

Григорий Копиев

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Проекты
2020-й год
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